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Власти Ростова объяснили происхождение баннеров с призывом к ЧВК «Вагнер»

Мэрия Ростова-на-Дону: баннеры с обращением к «Вагнеру» были инициативой деятелей культуры
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Баннеры с обращением к ЧВК «Вагнер», которые развесили в парках Ростова-на-Дону, были личной инициативой деятелей культуры, заявили РБК в пресс-службе мэрии города.

Плакаты, о которых идет речь, висели в Парке культуры и отдыха 1 мая, а также в парках Горького и Островского, сообщают корреспондент РБК и 161.ru. На баннерах написано: «Братья, не допустим крови! Здесь нет врагов! Победим только вместе». Позже плакаты сняли.

«Баннеры по своей инициативе напечатали деятели культуры Ростова-на-Дону. Насколько мы понимаем, это было обращение к ЧВК «Вагнер». Таким образом они выражали свою гражданскую позицию», — сказали в мэрии.

Бойцы ЧВК «Вагнер» зашли в Ростов-на-Дону в ночь на 24 июня, они заблокировали штаб Южного военного округа, военные и силовые объекты, в том числе управление МВД по Ростовской области и региональное управление ФСБ, рассказал корреспонденту РБК боец «Вагнера», который был в числе зашедших в город.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям компании и гибели множества бойцов. Он пообещал ответить на это и объявил о начале «марша справедливости» на Москву. Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало его действия провокацией. Против Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК решил развернуть колонны в обратную сторону и тем самым отказаться от похода в Москву. Ночью 25 июня подразделения «Вагнера» вышли из Ростова-на-Дону.

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Что происходит в Ростове-на-Дону утром 24 июня. Фоторепортаж
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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Ростов-на Дону Ростовская область ЧВК Вагнер Евгений Пригожин баннеры
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