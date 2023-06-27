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Заседание Госдумы началось с аплодисментов Путину и Лукашенко

Заседание Госдумы началось с аплодисментов в знак благодарности Путину и Лукашенко

Заседание Госдумы началось с аплодисментов Путину и Лукашенко
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Заседание Госдумы началось с аплодисментов в знак благодарности президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Выразить благодарность лидерам двух стран предложил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Он поблагодарил Путина, Лукашенко и всех своих коллег за то, что они продемонстрировали «единство действий, политической воли и решительности».

Зюганова поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Предлагаю присоединиться к предложению Геннадия Андреевича Зюганова, его словам <...> благодарности нашему президенту за позицию, за то, что он сделал, и за помощь, которую оказал Александр Григорьевич Лукашенко», — сказал Володин.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил сплоченность нации и поддержал переход бойцов ЧВК «Вагнер» под юрисдикцию Минобороны. Он назвал их «суперпрофессионалами», имеющими опыт участия в боевых действиях в Афганистане, Африке, Сирии и Донбассе.

Миронов также заявил, что «вопрос пятой колонны перезрел», и рассказал, что 24 июня из московского аэропорта Внуково улетали «интересные борты». После этого Володин попросил главу комитета Госдумы по безопасности выяснить, кто из госслужащих уезжал из страны на фоне мятежа ЧВК, и подчеркнул, что такие «неблаговидные» поступки должны быть наказуемы.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ударе по позициям его структуры и объявил, что 25 тыс. бойцов идут «разбираться». Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало его действия провокацией, а ФСБ завела уголовное дело по статье о вооруженном мятеже.

Утром следующего дня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и заняла штаб Южного военного округа и аэропорт. Пригожин заявил о планах «идти на Москву». Президент Владимир Путин в телеобращении назвал происходящее «предательством» и «ударом в спину».

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о переговорах с Пригожиным и согласии последнего прекратить продвижение колонны ЧВК по территории России. Пригожин подтвердил, что колонны разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения напряженности. По его словам, Пригожин «уйдет в Белоруссию», а бойцов ЧВК не будут преследовать по закону, желающие среди них смогут заключить контракт с Минобороны. Утром ФСБ объявила, что уголовное дело о мятеже будет прекращено.

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