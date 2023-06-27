В Россию приехал главком Силами правопорядка Ирана

Ахмад-Реза Радан (в центре) (Фото: Министерство иностранных дел И.Р. Ирана)

Главнокомандующий Силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан прибыл в Москву для встречи и переговоров с российскими должностными лицами из органов безопасности и правопорядка, сообщает пресс-служба иранского посольства в России.

Радан приехал по приглашению российской стороны, отметили в диппредставительстве. «В ходе визита предусматривается подписать меморандум о сотрудничестве в области охраны правопорядка, посетить и осмотреть те потенциалы и возможности, которыми российская полиция располагает для борьбы с организованной преступностью», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Во время разговора президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня. Эту же тему по телефону обсудили министры иностранных дел двух стран Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров. Глава иранского МИДа назвал события, связанные с ЧВК «Вагнер», внутренним делом страны.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям его бойцов. В российском военном ведомстве назвали заявления бизнесмена провокацией. Позже против Пригожина завели уголовное дело о вооруженном мятеже.

Утром 24 июня силы «Вагнера» заблокировали Ростов-на-Дону и двинулись на Москву, о передвижении техники бойцов сообщали власти Липецкой и Воронежской областей. В конце дня Пригожин провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, по итогам которых было решено, что колонны «Вагнера» будут развернуты. ФСБ прекратила дело.