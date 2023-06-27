ЛДПР внесет законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже ₽30 тыс.

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для лиц с заработком меньше ₽30 тыс.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. руб. в месяц. С текстом документа и пояснительной запиской ознакомился ТАСС.

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме и лидер партии Леонид Слуцкий направил законопроект на отзыв в правительство.

Авторы документа предлагают внесли поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса» (статья касается доходов, не подлежащих налогообложению). По их мнению, сумма 30 тыс. руб. является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, так как она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (сейчас размер МРОТ составляет 16 242 руб.).

В ноябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера имущественного вычета по НДФЛ при покупке жилья и при уплате процентов по ипотеке. Депутаты предложили увеличить размер вычета при покупке жилья с 260 тыс. до 390 тыс. руб., по уплаченным процентам по ипотеке — с 390 тыс. до 520 тыс. руб. Еще во время рассмотрения проекта в первом чтении его отклонил комитет по бюджету и налогам.

В конце мая правительство внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ по ставке 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) с россиян, которые находятся за рубежом. Речь идет о тех гражданах, кто после выезда за границу утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником на дистанционной работе или фрилансером с российскими заказчиками.

Для уплаты налога нужно соблюдение как минимум одного из условий: получатель — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или средства поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России. Резидентство утрачивается при нахождении вне России более 183 дней за один календарный год.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 20 июня. В случае его принятия новые правила начнут действовать с 2024 года.