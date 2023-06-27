В России заявили об успешных испытания малогабаритной торпеды УМТ

Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ успешно проходит испытания. Об этом заявил представитель концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» Михаил Кеттуев, передает ТАСС.

«Важно отметить, что концерн «Гидроприбор» освоил новый калибр: данная малоразмерная торпеда сейчас проходит испытания, они идут удачно», — сказал Кеттуев.

Данная торпеда, благодаря небольшим габаритам и весу, может размещаться на катерах, вертолетах, беспилотниках и необорудованных судах. Торпеда может продаваться в комплекте с пусковой установкой и пультом ввода данных для организации стрельбы.

Калибр ракеты составляет 220 мм, длина — 2 м. Одна ракета содержит заряд до 35 кг в тротиловом эквиваленте. Дальность хода торпеды — до 5-7 км, скорость — до 27 узлов (примерно 50 км/ч), глубина хода — до 450 м.

Одновременно с этим холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» разрабатывает систему противодействия безэкипажным катерам и морским дронам.

«Конструкторское бюро приборостроения» ведет работы по направлению противодействия безэкипажным катерам и морским дронам», — говорится в сообщении холдинга, передает «РИА Новости».

В компании рассказали об актуальности противодействию подводных дронов. 24 мая Минобороны России сообщало, что беспилотные катера ВСУ атаковали «Иван Хурс» около 5:30 утра, примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. В атаке участвовали три морских беспилотника. Корабль «Иван Хурс» обеспечивал в этом районе безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», добавили в военном ведомстве.