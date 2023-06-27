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В России заявили об успешных испытания малогабаритной торпеды УМТ

«Гидроприбор» заявил об успешных испытаниях новой малогабаритной торпеды УМТ

Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ успешно проходит испытания. Об этом заявил представитель концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» Михаил Кеттуев, передает ТАСС.

«Важно отметить, что концерн «Гидроприбор» освоил новый калибр: данная малоразмерная торпеда сейчас проходит испытания, они идут удачно», — сказал Кеттуев.

Данная торпеда, благодаря небольшим габаритам и весу, может размещаться на катерах, вертолетах, беспилотниках и необорудованных судах. Торпеда может продаваться в комплекте с пусковой установкой и пультом ввода данных для организации стрельбы.

Калибр ракеты составляет 220 мм, длина — 2 м. Одна ракета содержит заряд до 35 кг в тротиловом эквиваленте. Дальность хода торпеды — до 5-7 км, скорость — до 27 узлов (примерно 50 км/ч), глубина хода — до 450 м.

Одновременно с этим холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» разрабатывает систему противодействия безэкипажным катерам и морским дронам.

«Конструкторское бюро приборостроения» ведет работы по направлению противодействия безэкипажным катерам и морским дронам», — говорится в сообщении холдинга, передает «РИА Новости».

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В компании рассказали об актуальности противодействию подводных дронов. 24 мая Минобороны России сообщало, что беспилотные катера ВСУ атаковали «Иван Хурс» около 5:30 утра, примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. В атаке участвовали три морских беспилотника. Корабль «Иван Хурс» обеспечивал в этом районе безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», добавили в военном ведомстве.

Теги
дроны торпеда Ростех ВПК
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