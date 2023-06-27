МВД: в ДТП на трассе А-300 в Самарской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП на трассе А-300 в Самарской области

Пять человек погибли, еще восемь пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300. Столкнулись два автомобиля.

Позже в МВД сообщили, что погибли шесть человек. Как рассказали «РИА Новости» в экстренных службах, все погибшие и пострадавшие — граждане Киргизии и Узбекистана.

По предварительным данным, погибли пять человек. Еще семь человек получили ранения, они доставлены в лечебное учреждение.

22 июня под Нижним Новгородом столкнулись три грузовика и легковая машина. Тогда также погибли пять человек, включая двух младенцев. Все погибшие находились в легковой машине.