Подросток погиб в ДТП в Новой Москве с участием мотоцикла и скутера, есть три пострадавших

Подросток погиб в ДТП в Новой Москве с участием мотоцикла и скутера

Авария с участием мотоцикла и скутера произошла в Новой Москве, в результате погиб 14-летний подросток, еще три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

В ведомстве полагают, что столкновение произошло, когда три подростка пересекали улицу Дорожную на скутере. После удара один из них умер на месте, двое оставшихся пострадали. Также был ранен водитель мотоцикла. Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Авария произошла в поселении Первомайское к югу от аэропорта Внуково, пишут телеграм-канал Mash и канал РЕН ТВ. Подростки, по данным канала, проехали на красный свет и столкнулись с мотоциклом.

Как сообщают SHOT и Mash, для госпитализации пострадавших вызвали вертолет.

Вечером 22 июня три грузовика и легковая машина столкнулись под Нижним Новгородом. В результате погибли пять человек, которые ехали в легковом автомобиле, в том числе два младенца. NN.ru писал, что легковая машина ехала между двумя грузовиками, и при столкновении ее смяло и затянуло под одну из фур.