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Пять человек погибли в ДТП с 3 фурами и легковушкой под Нижним Новгородом
Пять человек погибли при столкновении трех фур с легковой машиной под Нижним Новгородом
Три грузовика и легковая машина столкнулись под Нижним Новгородом, сообщило региональное управление МВД. Погибли пять человек, которые находились в легковом автомобиле, в том числе двое младенцев.
ДТП произошло на 411-м км Южного объезда Нижнего Новгорода около 15:00 (совпадает с московским).
NN.ru пишет, что легковая машина ехала между двумя грузовиками, и при столкновении ее смяло и затянуло под одну из фур. Авария, по данным издания, произошла на Стригинском мосту, недалеко от поселка Нагулино.