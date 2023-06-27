Президент ОАЭ заявил о важности сохранения стабильности в России

Президент ОАЭ в разговоре с Путиным заявил о важности сохранения стабильности в России

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным указал на важность сохранения стабильности в России. Об этом сообщает агентство WAM.

«Необходимо сохранить стабильность в России и безопасность дружественного российского народа», — говорится в сообщении госагентства.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Нахайян заявил о полной поддержке действий российского руководства.

Главы государств также обсудили стратегические отношения между двумя странами и пути их развития, в том числе обсуждались переговоры, которые прошли 16 июня в ходе ПМЭФ.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Путин называл действия ЧВК «Вагнер» и их руководителя «мятежом», против Пригожина завели уголовное дело.

Вечером того же дня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. В Кремле говорили, что дело против бизнесмена закроют и дадут ему возможность «уйти» в Белоруссию. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник 26 июня писал, что расследование продолжается.