Посла Австралии вызвали в МИД России из-за отказа дать землю посольству

Посла Австралии вызвали в МИД России после запрета строить посольский комплекс в Канберре

Грейм Михан (Фото: council.gov.ru)

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко вызвал посла Австралии Грейма Михана. Дипломату был заявлен протест в связи с решением Канберры отменить предоставление Москве участка для строительства посольства, сообщается на сайте МИДа.

В ведомстве назвали решение «откровенно политизированным и недружественным шагом, направленным на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям». МИД не исключил ответных мер.

Власти Австралии решили отказаться от строительства здания российской дипмиссии на участке рядом со зданием парламента, решив, что это повлечет риски шпионажа. Министр внутренних дел Клэр О'Нил подчеркнула, что это не помешает работе действующего посольства.

Договор аренды на 99 лет стороны заключили в 2008 году. Возможность строительства нового посольского комплекса на этом участке Россия получила в 2011-м, но проект долгое время откладывался.