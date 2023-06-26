Под Самарой загорелся склад мебели

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:19
Президент Ирана поддержал действия российских властей во время мятежа ЧВК Политика, 15:08
В Думе сообщили о лишении ЧВК возможности заключать контракты с судимыми Политика, 15:06
Минобороны сообщило о ночном ударе по складам боеприпасов ВСУ Политика, 15:01
Костомаров опубликовал видео тренировки на велотренажере с протезами Спорт, 15:00
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 14:59
Maer получил премию «Спорт и Россия» за нового чемпиона мира Пресс-релиз, 14:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Молдавского посла вызвали в МИД Политика, 14:56
Пшеница подорожала до максимума за 4 месяца после событий с ЧВК «Вагнер» Инвестиции, 14:47
Принц Уильям запустил программу для борьбы с бездомностью в Британии Политика, 14:46
Дело о госизмене основателя Grouр-IB поступило в суд Политика, 14:44
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 14:37
Почему масштабный ребрендинг бывает вреден — Fast Company Pro, 14:32
Тренер ЦСКА назвал неуместными рассуждения о пользе Марио Фернандеса Спорт, 14:26
Общество ,  
0 

Под Самарой загорелся склад мебели

В Самарской области загорелся склад мебели на площади 600 кв. м
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В муниципальном районе Волжский в Самарской области загорелся склад с мебелью. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 12:15 (11:15 мск). По указанному ведомством адресу находится склад фабрики «Паллада мебель». Площадь возгорания составила 600 кв. м.

Пожару присвоили повышенный ранг. В тушении участвуют 88 человек и 30 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Накануне в городе Тольятти Самарской области горел пельменный цех на площади 500 кв. м. Этому ЧП тоже был присвоен повышенный ранг сложности, никто не пострадал, а 95 находившихся внутри людей эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных.

Теги
Самарская область пожары мебель
Материалы по теме
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Королеве
Общество
В Тольятти загорелся пельменный цех
Общество
В Воронеже загорелась нефтебаза
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter