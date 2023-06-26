Под Самарой загорелся склад мебели

В Самарской области загорелся склад мебели на площади 600 кв. м

Фото: Владислав Шатило / РБК

В муниципальном районе Волжский в Самарской области загорелся склад с мебелью. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 12:15 (11:15 мск). По указанному ведомством адресу находится склад фабрики «Паллада мебель». Площадь возгорания составила 600 кв. м.

Пожару присвоили повышенный ранг. В тушении участвуют 88 человек и 30 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Накануне в городе Тольятти Самарской области горел пельменный цех на площади 500 кв. м. Этому ЧП тоже был присвоен повышенный ранг сложности, никто не пострадал, а 95 находившихся внутри людей эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных.