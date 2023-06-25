В Тольятти загорелся пельменный цех

МЧС: в Тольятти пельменный цех горит на площади 500 кв. м

В Тольятти Самарской области произошел пожар в пельменном цехе, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на первом и втором этажах здания пельменного цеха на площади 500 кв.м», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в здании ООО «Фабрика качества» на Тупиковый проезд, 42 в Центральном районе города. Пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 95 человек эвакуировались самостоятельно.

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения привлечены 70 человек и 23 единиц техники.

В мае в Тольятти произошло возгорание на заводе по производству дверей Ferroni. Площадь пожара возрастала до 20 тыс. кв. м. Возгоранию присваивали повышенный ранг сложности. Его тушили 314 человек и 69 единиц техники, в том числе пожарный поезд.