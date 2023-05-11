На Бали потребовали от иностранцев иметь местные права для мотоциклов

На Бали власти наблюдают, как иностранцы ездят на мотоциклах без шлемов и в бикини и зачастую не умеют ими управлять. Они заявили о планах «искоренить эту привычку» — теперь для управления мотоциклами потребуются местные права SIM

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Иностранные туристы все еще могут арендовать и водить мотоциклы на Бали, однако они должны иметь местные водительские права (Surat Izin Mengemudi, сокращенно SIM). Об этом сообщил глава транспортной службы острова Самси Гунарта, передает ANTARA.

«Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры», — заявил он (цитата по Ameera).

Гунарта подчеркнул, что местные власти наблюдают, как многие иностранцы в бикини ездят на мотоциклах и зачастую не умеют ими управлять. «Хотя эту привычку трудно исправить, но мы пытаемся ее преодолеть», — заверил он.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии.

Он не уточнил, когда правила вступят в силу, а также не сообщил деталей прохождения экзаменов на права.

SIM выдает национальная полиция Индонезии. Чтобы получить индонезийские водительские права, нужно быть старше 17 лет и сдать теоретический и практический тест.

Губернатор Бали Вайан Костер 13 марта объявил, что туристам запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся аварий. Он рассказал, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила.

«Туристы должны вести себя как туристы и пользоваться транспортными средствами, предоставленными турагентами. Туристы не должны садиться за руль самостоятельно или управлять мотоциклом без рубашки или шлема», — отметил Костер.

Он обратился в Минюст страны, чтобы дать возможность Бали аннулировать визы, если иностранцы будут замечены за ездой на мотоциклах.