На Бали потребовали от иностранцев иметь местные права для мотоциклов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 10 мая, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 10 мая, 16:38
«Тайны трафика»: универсальные принципы продвижения на любой площадке Pro, 13:32
ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию Политика, 13:32
Кадры с места взрыва автомобилей в Милане Общество, 13:27
ТАСС узнал о намерении ограничить возможности России по зерновой сделке Политика, 13:23
CNN узнал о поставке Британией Украине ракет с дальностью более 250 км Политика, 13:21
Твит Илона Маска вызвал рост курса токена LADYS на 10 000% Крипто, 13:19
В центре Милана произошел взрыв Общество, 13:17
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Песков назвал гуманитарным решение отменить визы и вернуть рейсы в Грузию Политика, 13:16
Хакеры начали рассылать повестки на военные сборы с трояном Технологии и медиа, 13:11
Поздняков заявил о «моменте тяжелого выбора» для российского спорта Спорт, 13:11
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Bloomberg узнал, что Запад с декабря передал Украине более 200 танков Политика, 13:08
Боррель сообщил о планах ЕС потратить €70 млрд на оборону за три года Политика, 12:59
Главе Словакии усилили охрану из-за писем с пулями и упоминанием Сороса Политика, 12:56
Общество ,  
0 

На Бали потребовали от иностранцев иметь местные права для мотоциклов

Власти Бали потребовали от иностранцев наличие местных прав для аренды мотоциклов
На Бали власти наблюдают, как иностранцы ездят на мотоциклах без шлемов и в бикини и зачастую не умеют ими управлять. Они заявили о планах «искоренить эту привычку» — теперь для управления мотоциклами потребуются местные права SIM
Фото: Agunng Parameswara / Getty Images
Фото: Agunng Parameswara / Getty Images

Иностранные туристы все еще могут арендовать и водить мотоциклы на Бали, однако они должны иметь местные водительские права (Surat Izin Mengemudi, сокращенно SIM). Об этом сообщил глава транспортной службы острова Самси Гунарта, передает ANTARA.

«Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры», — заявил он (цитата по Ameera).

Гунарта подчеркнул, что местные власти наблюдают, как многие иностранцы в бикини ездят на мотоциклах и зачастую не умеют ими управлять. «Хотя эту привычку трудно исправить, но мы пытаемся ее преодолеть», — заверил он.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии.

Он не уточнил, когда правила вступят в силу, а также не сообщил деталей прохождения экзаменов на права.

SIM выдает национальная полиция Индонезии. Чтобы получить индонезийские водительские права, нужно быть старше 17 лет и сдать теоретический и практический тест.

Читайте на РБК Pro
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд

Губернатор Бали Вайан Костер 13 марта объявил, что туристам запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся аварий. Он рассказал, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила.

«Туристы должны вести себя как туристы и пользоваться транспортными средствами, предоставленными турагентами. Туристы не должны садиться за руль самостоятельно или управлять мотоциклом без рубашки или шлема», — отметил Костер.

Он обратился в Минюст страны, чтобы дать возможность Бали аннулировать визы, если иностранцы будут замечены за ездой на мотоциклах.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Маргарита Овсянникова
Бали права мотоциклы туристы
Материалы по теме
Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова
Общество
На Бали предложили туристам становиться в очередь на поездки на остров
Общество
На Бали установили щиты на русском про запрет на работу для туристов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter