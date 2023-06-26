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По Белгородской области за сутки выпустили более 90 снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Более 90 снарядов было выпущено по Белгородской области за 25 июня, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Атакам подверглись:

  • Белгородский район: там ВСУ обстреляли село Красный Хутор (три прилета), сбросили с беспилотников шесть гранат в селе Нехотеевка, выпустили восемь артиллерийских снарядов по Журавлевке, столько же по Солнцевке и 16 — по Щетиновке, а в селе Наумовка сбросили бомбу с беспилотника.
  • Валуйский городской округ. В селе Долгое зафиксировано 12 прилетов из ствольной артиллерии, по селу Бутырки выпущено три противотанковых ракеты. Система ПВО сбила над Долгим беспилотник.
  • Волоконовский район: по селу Тишанка выпущено 11 артиллерийских снарядов.
  • Грайворонский городской округ. Взрывные устройства были сброшены с беспилотников на окраинах сел Дроновка и Новостроевка.
  • Шебекинский городской округ. По селу Новая Таволжанка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по Терезовке — пять, по Белянке — семь. Пункт пропуска Шебекино обстреляли из миномета, зафиксировано три прилета.

Ни в одном из перечисленных мест люди не пострадали.

В последние недели ВСУ усилили обстрелы приграничных районов Белгородской области. 24 июня власти закрыли въезд в Шебекино и Новую Таволжанку, а также усилили контроль за въездом на всей территории региона.

По Белгородской области за сутки выпустили более 90 снарядов
По Белгородской области за сутки выпустили более 90 снарядов

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрелы Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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