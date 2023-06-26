По Белгородской области за сутки выпустили более 90 снарядов
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки
Более 90 снарядов было выпущено по Белгородской области за 25 июня, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Атакам подверглись:
- Белгородский район: там ВСУ обстреляли село Красный Хутор (три прилета), сбросили с беспилотников шесть гранат в селе Нехотеевка, выпустили восемь артиллерийских снарядов по Журавлевке, столько же по Солнцевке и 16 — по Щетиновке, а в селе Наумовка сбросили бомбу с беспилотника.
- Валуйский городской округ. В селе Долгое зафиксировано 12 прилетов из ствольной артиллерии, по селу Бутырки выпущено три противотанковых ракеты. Система ПВО сбила над Долгим беспилотник.
- Волоконовский район: по селу Тишанка выпущено 11 артиллерийских снарядов.
- Грайворонский городской округ. Взрывные устройства были сброшены с беспилотников на окраинах сел Дроновка и Новостроевка.
- Шебекинский городской округ. По селу Новая Таволжанка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по Терезовке — пять, по Белянке — семь. Пункт пропуска Шебекино обстреляли из миномета, зафиксировано три прилета.
Ни в одном из перечисленных мест люди не пострадали.
В последние недели ВСУ усилили обстрелы приграничных районов Белгородской области. 24 июня власти закрыли въезд в Шебекино и Новую Таволжанку, а также усилили контроль за въездом на всей территории региона.