Макаронная фабрика в Шебекино возобновит работу после обстрелов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Шебекинская макаронная фабрика в Белгородской области планирует возобновить приостановленную из-за обстрелов округа работу 1 июля, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Воду подводят, запускают они предприятие. Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей [из эвакуации], убедиться, что там безопасно», — сказала она во время личного приема жителей Белгородской области, которых временно разместили в Тульской области (цитата по ТАСС).

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В конце мая — начале июня атаки на регион и в частности Шебекинский городской округ усилились, с приграничных территорий вывезли жителей.

Из-за обстрелов в Шебекино Белгородской области остановили работу десять поврежденных заводов, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Предварительно порядка 13 млрд руб. нужно на восстановление этих предприятий», — говорил он.