Австралия предоставит помощь Украине на $73,5 млн
Правительство Австралии предоставит Украине очередной пакет помощи на 110 млн австралийских долларов ($73,4 млн), объявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
Пакет помощи включает в себя 70 единиц военной техники (28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов); 105-мм артиллерийские боеприпасы. Еще 10 млн австралийских долларов ($6,7 млн) передадут в ООН для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины.
С учетом нового пакета объем помощи Украине, оказанный Австралией с начала российской военной операции, достиг $527,7 млн. Из них более $407,5 млн пошли на закупку вооружений. В частности, в начале апреля прошлого года Канберра объявила об отправке Киеву австралийских бронетранспортеров Bushmaster.
Россия неоднократно осуждала предоставление военной помощи Западом, отмечая, например, что это «не сулит ничего хорошего Украине».