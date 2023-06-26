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«РИА Новости» сообщили об отсутствии наступления ВСУ у Артемовска

«РИА Новости»: ВСУ заняли оборону и не ведут наступательных действий у Артемовска
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters

Вооруженные силы Украины заняли оборону и не ведут наступательных действий на Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил «РИА Новости» разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки Вооруженных сил России.

«[У них] в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов», — рассказал собеседник агентства, отметив, что под огневым контролем российских сил находится дорога, по которой украинские военные снабжают свои передовые позиции.

Артемовск находится под контролем российской армии с 21 мая.

Власти ДНР в середине июня сообщили о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске, но российская армия делает все, чтобы этого не допустить. 24 июня Минобороны заявило, что украинские военные сосредоточили силы для наступления на артемовском направлении, воспользовавшись «провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки».

Речь идет о заявлении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который вечером 23 июня сказал, что российские военные нанесли ракетный удар по лагерю ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве слова Пригожина назвали информационной провокацией. На следующий день основатель «Вагнера» сообщил о блокировке Ростова-на-Дону, силы ЧВК продвинулись как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей. В итоге президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке колонн ЧВК и их возвращении в тыловые лагеря.

Президент Владимир Путин утром 24 июня в обращении назвал произошедшее предательством и вооруженным мятежом, пообещав «неминуемое наказание» мятежникам.

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