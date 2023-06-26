Вильфанд: в Поволжье Сибири и на Урале ожидается понижение температуры на 4-6 градусов

Вильфанд предупредил о похолодании в Поволжье, Сибири и на Урале

В ближайшие дни в регионах Поволжья ожидается понижение температуры, в Чувашии, Удмуртии и Кировской области ночью похолодает до плюс 6-11 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ниже нормы температура также опустится на Урале и в Сибири, отметил синоптик. По его прогнозам, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях до середины недели температура будет около плюс 13-18 градусов днем и плюс 5-10 градусов ночью.

В Алтайском крае и Омской области похолодает до плюс 6-11 градусов, в Томской области, Хакасии, Туве — до плюс 4-9 градусов, сообщил Вильфанд. Во второй половине недели температура повысится, но всего лишь на 2-3 градуса, добавил он.

При этом несколько дней назад Вильфанд прогнозировал аномальную жару до плюс 35 градусов в Магаданской области и Якутии. «Невероятно теплая погода, на 7–9 градусов выше нормы, в Магаданской области, там плюс 30–35 градусов, на северо-востоке Якутии — плюс 30–33 градуса», — говорил синоптик.