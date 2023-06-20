Гидромет предупредил об июньских заморозках в Центральной России

Кострома (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Заморозки до минус двух градусов ожидаются в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях в ближайшие две ночи, объявлено штормовое предупреждение, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заморозки в этих регионах в этот период он назвал «редчайшим явлением». Синоптик рекомендовал владельцам дачных участков принять меры для защиты урожая: например, обильно увлажнить почву.

В то же время в центре «Фобос» заморозков в центральных областях России не прогнозируют. В ночь на 21 июня, по данным синоптиков, самая холодная погода будет в Ленинградской, Вологодской, Ярославской и Костромской областях — температура опустится до плюс одного—шести градусов. В ночь на 22 июня в северо-западных областях станет теплее, но в центральном регионе будет по-прежнему холодно.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 21 июня в центральных регионах страны сильных осадков не будет, но 23 июня в Москве, Подмосковье, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Брянской и Орловской областях ожидаются сильные ливни с грозами.

Резкое ухудшение погодных условий синоптики также прогнозируют на юге и юго-западе Сибири, на севере, в центральных и южных районах Красноярского края. В регионах пройдут сильные дожди со шквалистым ветром около 20 м/с. В Новосибирской, Томской и Омской областях температура воздуха будет на шесть—десять градусов ниже нормы.