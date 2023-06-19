В Волге нашли тело утонувшего брата сооснователя группы Cream Soda

СК: в Волге нашли тело утонувшего в марте брата сооснователя Cream Soda Романа Свиргунова

Роман Свиргунов (Фото: golden8oi / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Тело брата сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова Романа, провалившегося под лед в марте, обнаружили на мелководье в Ярославской области в 1 км от места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Мужчина оставался последним, кто числился пропавшим без вести с момента происшествия.

Информация об обнаружении тела в акватории Волги на территории Некрасовского района Ярославской области поступила следователям 17 июня. Тогда в ведомстве уточнили, что оно принадлежит мужчине 1997 года рождения.

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Ярославской области.

В марте Дмитрий Свиргунов с компанией друзей гулял по Волге и провалился под лед. По данным МЧС, подо льдом оказались пять человек. Один мужчина умер в машине скорой помощи, девушку госпитализировали.

Позже спасатели обнаружили тело сооснователя Cream Soda. На тот момент продолжались поиски еще двоих — Романа Свиргунова и музыканта Аристарха Ухтомского. Тело последнего нашли спустя два месяца в Костромской области.