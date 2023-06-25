МЧС: в Приморье нашли тела двух из троих утонувших детей

В Приморье нашли тела двух из троих утонувших детей

Фото: МЧС России по Приморскому краю

В Приморье нашли тела двоих детей, которые утонули в реке, сообщили в МЧС по региону. Поиски третьего продолжаются.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел вечером 24 июня. Четверо детей в возрасте до 12 лет пошли купаться на реку Арсеньевка. Один из них начал тонуть и позвал друзей, которых в попытке помочь унесло течением. Он смог зацепиться за корягу и вылез на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся.

В поисках участвуют 30 человек, 11 единиц техники, включая четыре лодки.

14 июня в селе Полтавка Октябрьского муниципального округа Приморья пропали двое детей, сообщала региональная прокуратура. Детей искали на суше и в воде. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК), максимальное наказание — четыре года лишения свободы.