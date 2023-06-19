Песков после статьи о подготовке переворота заявил о врагах Белоруссии

Песков о подготовке в Польше переворота в Белоруссии: у Москвы и Минска много врагов

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У Москвы и Минска есть «очень много недругов и даже врагов», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК. Так представитель главы государства прокомментировал публикацию The Times о подготовке силовой смены власти в Белоруссии.

По словам Пескова, среди врагов двух стран есть те, кто «не прочь покуситься на нашу стабильность». «Естественно, и Белоруссия, и мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам», — заверил он.

Ночью The Times сообщила, что граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и в будущем хотят вернуться, чтобы «бороться против режима», проходят в Польше боевую подготовку. По данным газеты, речь идет о сотнях человек. Тренировки в Познани организовали члены организации BYPOL, созданной уволившимися после протестов 2020 года белорусскими силовиками (суд в Белоруссии признал ее экстремистской). По словам руководителя организации Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что в западных странах готовят силовой сценарий смены власти в его стране, а в Польше, Литве и Украине обучают для этого «членов незаконных вооруженных формирований». К тому же, говорил он, есть попытки создания «спящих экстремистских ячеек» непосредственно на территории республики.