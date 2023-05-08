Суд Оренбурга арестовал фигурантов дела о падении карусели

Суд арестовал фигурантов дела о падении карусели с людьми в Оренбурге на два месяца

Фото: Дзержинский районный суд города Оренбурга

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал троих фигурантов дела о падении карусели с людьми в парке аттракционов «Оренпарк».

Это руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», которая предоставляла услуги посетителям парка, Александр Плинин и директор парка Тимур Шогенов. Также был арестован руководитель ООО «Винтаж» Сергей Таран. Его компания отвечала за техническое обслуживание аттракционов.

Всех троих заключили под стражу до 7 июля.

Плинина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности организованной группой или по предварительному сговору, повлекшее тяжкий вред здоровью).

Шогенов, как полагает следствие, «фактически осуществлял организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР, где произошло обрушение «Цепочной карусели».

Руководителей ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж» задержали 7 мая, а директора парка — на следующий день.

Карусель в «Оренпарке» рухнула 6 мая. По данным мэрии, обрушение произошло из-за поломки механизма. В пресс-службе губернатора Оренбургской области сообщили, что карусель не была зарегистрирована в органах технадзора. По данным Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализировали.

Следственный комитет завел по факту произошедшего два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью). В компаниях прошли обыски.