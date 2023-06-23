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В Свердловской области загорелась пятиэтажка

МЧС: в Первоуральске загорелся жилой пятиэтажный дом
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В городе Первоуральск Свердловской области загорелась кровля жилой пятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Пожар произошел в 21:56 по местному времени (19:56 мск) на площади 450 кв. м на проспекте Ильича. Из дома эвакуированы 53 человека, в том числе девять детей. Еще 12 человек, включая четырех детей, спасены при помощи спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.

Всего в тушении пожара участвуют 19 человек и десять единиц техники. В 23:47 по местному времени пожар локализовали.

Накануне в Ростове-на-Дону загорелись склады на вещевом рынке «Классик», площадь пожара превысила 2 тыс. кв м. Причиной пожара стало короткое замыкание. К месту пожара направили два пожарных поезда. К тушению пожара привлекли 63 человека и 21 единица техники.

Теги
Пожар МЧС эвакуация Свердловская область
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