Два человека погибли и 15 ранены при перестрелке на вечеринке в штате Мичиган в США

Два человека погибли при уличной перестрелке в США

В городе Сагино в США произошла перестрелка на уличной вечеринке, сообщила полиция штата Мичиган.

Вечеринка рекламировалась через социальные сети. Участников несколько раз разгоняли, но они собирались снова в разных местах по всему городу, отметили в полиции.

Власти заявили, что «между участниками вечеринки вспыхнула драка, в результате которой раздались выстрелы».

В результате перестрелки погибли 19-летний мужчина и 51-летняя женщина. 15 человек получили огнестрельные ранения или были сбиты автомобилями, которые в панике пытались покинуть место происшествия.

Следователи позже определили, что во время инцидента было использовано как минимум пять единиц оружия разного калибра.

В ночь на 18 июня в США в городе Уиллоубрук (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго произошла стрельба во время многолюдного мероприятия. Один человек погиб, по меньшей мере 29 получили ранения.



Стрельба произошла на массовом мероприятии в честь Дня освобождения рабов (Juneteenth). Мотивы тех, кто открыл стрельбу, неизвестны.