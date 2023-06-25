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Два человека погибли при уличной перестрелке в США

Два человека погибли и 15 ранены при перестрелке на вечеринке в штате Мичиган в США

В городе Сагино в США произошла перестрелка на уличной вечеринке, сообщила полиция штата Мичиган.

Вечеринка рекламировалась через социальные сети. Участников несколько раз разгоняли, но они собирались снова в разных местах по всему городу, отметили в полиции.

Власти заявили, что «между участниками вечеринки вспыхнула драка, в результате которой раздались выстрелы».

В результате перестрелки погибли 19-летний мужчина и 51-летняя женщина. 15 человек получили огнестрельные ранения или были сбиты автомобилями, которые в панике пытались покинуть место происшествия.

Следователи позже определили, что во время инцидента было использовано как минимум пять единиц оружия разного калибра.

В ночь на 18 июня в США в городе Уиллоубрук (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго произошла стрельба во время многолюдного мероприятия. Один человек погиб, по меньшей мере 29 получили ранения.

Стрельба произошла на массовом мероприятии в честь Дня освобождения рабов (Juneteenth). Мотивы тех, кто открыл стрельбу, неизвестны.

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стрельба погибшие пострадавшие Мичиган
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