При стрельбе на празднике под Чикаго погиб человек и около 30 пострадали

При стрельбе под Чикаго погиб человек и десятки пострадали

В ночь на 18 июня в городе Уиллоубрук (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго во время многолюдного мероприятия произошла стрельба, передает местное издание Country Herald. По его данным, один человек погиб, по меньшей мере 29 получили ранения.

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Инцидент произошел в районе 00:30 по местному времени на мероприятии, в котором участвовали от 200 до 300 человек, отмечает издание. ABC Chicago передает, что на одной из местных парковок проходило празднование Дня освобождения рабов (Juneteenth, ежегодно отмечается в США 19 июня).

Телеканал со ссылкой на офис шерифа округа Дюпейдж также сообщает об одном погибшем и по крайней мере 20 пострадавших. Двое находятся в критическом состоянии, остальные, со слов местных властей, получили «легкие ранения»

Чикагский телеканал WGN9 сообщает о десяти госпитализированных. Свидетель произошедшего описал Fox News Chicago обстановку в момент стрельбы как «хаос». Другой очевидец подтвердил, что нападение произошло, когда люди собрались праздновать День освобождения рабов. По данным канала, на месте продолжает работать полиция. WGN отмечает, что мотив стрелявших остается неясным.

Как отмечает The New York Times, Juneteenth посвящен окончанию рабства в США и широко празднуется афроамериканцами с конца 1800-х годов в день, когда в 1865 году была провозглашена свобода для рабов в Техасе. Праздник в Штатах называют по-разному: «Июннадцатый День независимости (буквальный перевод на русский. — РБК)», «День свободы», «День освобождения». В 2021 году президент Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым 19 июня стало федеральным праздником.