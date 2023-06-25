БМП-3Ф для морпехов модернизируют

Российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, разработанные для морской пехоты, будут модернизироваться по результатам применения базовой «сухопутной» БМП-3 в зоне военной операции. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

«Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф», — пояснили в холдинге.

БМП-3 — гусеничная машина, предназначенная для транспортировки военных к переднему краю обороны, повышения его мобильности и защищенности на поле боя даже в условиях применения ядерного оружия. Машина разработана курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения. БМП-3 оснащена нарезной полуавтоматической или полностью автоматической пушкой.

БМП-3Ф — модификация БМП-3, разработанная для повышения мобильности, вооруженности и защищенности подразделений морской пехоты, береговой охраны и сил специального назначения при решении боевых задач в прибрежной полосе и на воде. Машина оснащена 100 мм орудием-пусковой установкой, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом в едином блоке.