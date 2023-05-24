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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу сообщил о подготовке 5 тыс. бойцов к работе с новыми вооружениями

Глава Минобороны Шойгу: более 5 тыс. военных обучили работе с новыми типами вооружений
Танк Т-90М &laquo;Прорыв&raquo;
Танк Т-90М «Прорыв» (Фото: ТАСС)

С начала российской военной операции на Украине более 120 тыс. российских военных прошли обучение, из них 5 тыс. человек были подготовлены к работе с новыми образцами техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

«Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. — к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов», — сказал Шойгу.

Кроме того, учебные центры также обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин для формируемых в новых российских регионах соединений и воинских частей, добавил министр.

Танк Т-90М «Прорыв» является модернизированной версией танка Т-90А. Основное отличие этой версии от первоначальной — новый башенный модуль, имеющий автомат, способный сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, а также с установленной динамической защитой «Реликт». Танк вооружен 125 мм орудием, которое способно вести огонь всеми типами боеприпасов, в том числе управляемыми ракетами, позволяющими уничтожать другие танки и бронетехнику на расстоянии до 5 км.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, эти танки «на голову превосходят» бронированные машины, которые Украине предоставили страны Запада. В марте текущего года собеседник агентства говорил, что российская армия в зоне военной операции получила несколько сотен Т-90М только с конвейера.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны Т-90 БМП БМП-3 БПЛА обучение военных
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

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