Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Мадуро заявил, что Путин одержал победу над мятежом Экономика, 05:47
Politico узнало о попытках США «успокоить» Европу из-за событий с ЧВК Политика, 05:45
В нескольких регионах Чили ввели режим ЧС из-за наводнений Общество, 05:19
Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в США Общество, 04:40
NYT сообщила, что США заранее знали о планах Пригожина Политика, 04:28
Польша и Чехия не увидели угрозы из-за событий в России Политика, 04:10
В городе Запорожье прозвучал взрыв Политика, 03:26
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Чечне заявили об отправке 3 тыс. бойцов «на защиту Москвы» Политика, 03:16
Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса» Общество, 03:13
Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов Политика, 02:37
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля Политика, 02:03
Кадыров связал действия Пригожина с «цепочкой неудачных сделок» в бизнесе Политика, 01:38
Глава МИД Ирана заявил о поддержке верховенства закона в России Политика, 01:36
В России сняли введенные из-за ЧВК «Вагнер» ограничения на дорогах Общество, 01:19
Общество ,  
0 

Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в США

В США вагоны с нефтепродуктами упали в реку после обрушения железнодорожного моста

Несколько вагонов поезда, перевозившего нефтепродукты, упали в реку в штате Монтана в результате обрушения моста, сообщает AP.

В аварийно-спасательной службы округа Стиллуотер сообщили, что состав перевозил горячий асфальт и расплавленную серу. Бригада поезда не пострадала, заявил пресс-секретарь компании Montana Rail Link Энди Гарленд. Всего в реку упали семь вагонов. По словам репортера AP, вещества из некоторых цистерн попали в воду.

Управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны сообщило в своем Twitter о закрытии части реки для рыболовства, катания на лодках и плавания. Граждан призвали избегать контакта с водой из-за возможного попадания в нее загрязняющих веществ.

В феврале в штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов поезда компании Norfolk Southern. Примерно в 20 из них находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).

В близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Через месяц поезд Norfolk Southern вновь сошел с рельсов в Огайо. С рельсов сошли около 20 вагонов состава, состоящего из 212 вагонов. Никто не пострадал, утечек вредных веществ также обнаружено не было.

Читайте на РБК Pro
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Почему в США впервые за 20 лет сменился лидер на рынке пива
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой
MAAG вместо Zara и семь брендов из Ирана: как меняются торговые центры
Теги
нефтепродукты железнодорожный мост река Монтана
Материалы по теме
В Огайо вновь сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern
Общество
Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян
Общество
В районе столкновения танкеров на реке Лене ввели режим ЧС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter