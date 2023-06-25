В США вагоны с нефтепродуктами упали в реку после обрушения железнодорожного моста

Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в США

Несколько вагонов поезда, перевозившего нефтепродукты, упали в реку в штате Монтана в результате обрушения моста, сообщает AP.

В аварийно-спасательной службы округа Стиллуотер сообщили, что состав перевозил горячий асфальт и расплавленную серу. Бригада поезда не пострадала, заявил пресс-секретарь компании Montana Rail Link Энди Гарленд. Всего в реку упали семь вагонов. По словам репортера AP, вещества из некоторых цистерн попали в воду.

Управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны сообщило в своем Twitter о закрытии части реки для рыболовства, катания на лодках и плавания. Граждан призвали избегать контакта с водой из-за возможного попадания в нее загрязняющих веществ.

В феврале в штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов поезда компании Norfolk Southern. Примерно в 20 из них находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).

В близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Через месяц поезд Norfolk Southern вновь сошел с рельсов в Огайо. С рельсов сошли около 20 вагонов состава, состоящего из 212 вагонов. Никто не пострадал, утечек вредных веществ также обнаружено не было.