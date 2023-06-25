Власти Польши и Чехии не увидели угрозы для своих стран из-за событий в России

Польша и Чехия не увидели угрозы из-за событий в России

Власти Польши не планируют повышать уровень боеготовности армии из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, передает Reuters.

Он назвал происходящее внутренним делом России. По мнению Дуды, ситуация с ЧВК «Вагнер» не представляет риска для Польши.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова также заявила, что не видит непосредственной опасности для граждан республики в связи с событиями в России. «Чехия внимательно наблюдает за ситуацией», — добавила она (цитата по Idnes).

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» России в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны назвало заявление не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ).

Утром 24 июня Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону решении дойти до Москвы. Он опубликовал видео из штаба Южного военного округа, расположенного в городе. Президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как предательство.

Бойцы ЧВК не дошли до Москвы. Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным, на которых стороны нашли «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Пригожин объявил, что вагнеровцы разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону в ночь на 25 июня.