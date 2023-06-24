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Гладков заявил о второй за день атаке БПЛА в Белгородской области

Гладков: в Шебекино беспилотник сбросил взрывчатку на промышленное предприятие
Фото: Алексей Гавриш / ТАСС
Фото: Алексей Гавриш / ТАСС

В Шебекино беспилотник сбросил взрывное устройство на одно из промышленных предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий», — написал Гладков.

Ранее днем 24 июня еще одно взрывное устройство беспилотник сбросил в городе Грайворон. Взрывчатка упала на частный жилой дом, повреждение получили фасад и труба газоснабжения, среди жителей пострадавших нет, уточнил губернатор.

Белгородская область регулярно с начала военной операции на Украине подвергается обстрелам. За прошедшие сутки, 23 июня, в Шебекинском городском округе из миномета обстреляли поселок Красное и село Белянка (по четыре прилета), по селу Новая Таволжанка было выпущено три минометных снаряда.

В селе Середа с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, а в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый, где насчитали 16 прилетов.

Гладков заявил о второй за день атаке БПЛА в Белгородской области
Гладков заявил о второй за день атаке БПЛА в Белгородской области

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Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино БПЛА взрывное устройство
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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