Гладков сообщил об обстреле Красного Пахаря в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли окраину поселка Красный Пахарь в Волоконовском районе Белгородской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод», — написал губернатор.

Волоконовский район граничит с Купянским и Чугуевским районами Харьковской области Украины. Красный Пахарь находится в 10 км к востоку от российско-украинской границы.

Волоконовский и другие районы Белгородской области неоднократно попадали под обстрел с начала российской спецоперации на Украине. Район попал под обстрел в ночь на 4 июня и получил «много повреждений», писал Гладков. Погибших и пострадавших тогда не было. За сутки 21 июня район обстреляли восемью снарядами из миномета, кроме того, с беспилотника на него сбросили две гранаты.