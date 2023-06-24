Власти Петербурга заявили об усиленных мерах безопасности в городе

Обстановка в Санкт-Петербурге (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Обстановка в Санкт-Петербурге «спокойная и контролируемая», сообщили в пресс-службе губернатора.

«Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города. В Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности», — говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что действия правоохранительных органов, в том числе в здании «ЧВК Вагнер Центра», «не оказывают влияния на жизнь города».

24 июня силовики в Петербурге оцепили «ЧВК Вагнер Центр» на востоке города, сообщали «РИА Новости». У входа в здание дежурят несколько сотрудников правоохранительных ведомств.