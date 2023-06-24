Власти Петербурга заявили об усиленных мерах безопасности в городе
Обстановка в Санкт-Петербурге «спокойная и контролируемая», сообщили в пресс-службе губернатора.
«Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города. В Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности», — говорится в сообщении
В пресс-службе добавили, что действия правоохранительных органов, в том числе в здании «ЧВК Вагнер Центра», «не оказывают влияния на жизнь города».
24 июня силовики в Петербурге оцепили «ЧВК Вагнер Центр» на востоке города, сообщали «РИА Новости». У входа в здание дежурят несколько сотрудников правоохранительных ведомств.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением «военного руководства» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения не соответствующими действительности и расценило их как провокацию. Ведомство также подчеркнуло, что из-за его действий украинские войска, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутском направлении.
Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), по этой статье наказание составляет до 20 лет заключения. ФСБ попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.