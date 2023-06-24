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В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта

Мэр Логвиненко: в Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта

Схема движения транспорта в Ростове-на-Дону будет временно изменена, принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

«В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта», — написал он и добавил, что информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте городской администрации.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле лагеря ЧВК, в результате которого «погибло огромное количество бойцов», и пообещал ответ. В Минобороны слова основателя частной военной компании опровергли, назвав их провокацией. ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа». В распространенном пресс-службой заявлении бизнесмена говорилось, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

В Ростова-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа, после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были усилены меры безопасности, сообщал корреспондент РБК. Издание 161.ru публиковало снимки с военной техникой и техникой Росгвардии. ТАСС и 161.ru писали о перекрытии выезда из города на трассе «Дон».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех граждан сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости. Также Голубев попросил горожан воздержаться от поездок в центр города.

Теги
Ростовская область Ростов-на-Дону Евгений Пригожин мэр города Минобороны
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