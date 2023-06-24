Макрон призвал Евросоюз к самостоятельности

Европейский союз должен стремиться к тому, чтобы стать более самостоятельным в решении региональных вопросов. Об этом в интервью CNN заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам Макрона, способность ЕС самостоятельно решать собственные вопросы была бы выгодна в том числе и США. Европа должна быть более самостоятельной, считает французский президент.

«Произойдет ли это через несколько лет или десятилетий? Я не уверен в этом», — добавил Макрон.

Пытаясь уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, страны ЕС закупают газ у США, но в четыре раза дороже, чем он стоит в Америке. Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за этого в октябре обвинил США в «двойных стандартах» в энергетической политике. Министр экономики Германии, в свою очередь, призвал Вашингтон проявить «больше солидарности» и помочь снизить затраты на энергию.