По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает официальный ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога действовала в течение 20 минут.

Воздушная тревога прозвучала в том числе в Киеве. В предыдущий раз об ударах по Киеву сообщалось16 июня. Тогда в киевской военной администрации сообщили, что в области работает система ПВО.

Воздушную тревогу на Украину объявляют регулярно с октября прошлого года. Российское Минобороны отчитывается об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин говорил, что это является ответом за подрыв Крымского моста.