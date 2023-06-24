По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает официальный ресурса по оповещению населения.
Воздушная тревога действовала в течение 20 минут.
Воздушная тревога прозвучала в том числе в Киеве. В предыдущий раз об ударах по Киеву сообщалось16 июня. Тогда в киевской военной администрации сообщили, что в области работает система ПВО.
Воздушную тревогу на Украину объявляют регулярно с октября прошлого года. Российское Минобороны отчитывается об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин говорил, что это является ответом за подрыв Крымского моста.