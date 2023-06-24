«Лугансквода»: пять населенных пунктов ЛНР остались без воды

Пять населенных пунктов ЛНР остались без воды

В ЛНР сразу пять населенных пунктов остались без питьевой воды. Об этом сообщает «Лугансквода» в своем телеграм-канале.

Вода пропала в городах Красный Луч, Антрацит, Петровское, Грушовое и Софиевка.

Причиной прекращения подачи воды стали перепад перенапряжения и отключения электроэнергии на Елизаветинской насосной станции 23 июня. Воду обещают вернуть после восстановления стабильного энергоснабжения насосной станции.

7 июня авария произошла на теплотрассе во Владивостоке. Без горячей воды остались 146 многоквартирных дома, где живут более 23 тыс. человек. Прорыв трубы произошел на улице Новоивановская во время гидроиспытаний. Из-за аварии в местах, где проложена теплосеть, просел грунт, из-за чего повреждения получили припаркованные автомобили.