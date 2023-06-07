Прорыв трубы оставил более 20 тыс. жителей Владивостока без горячей воды

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Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе горячая вода пропала в 146 многоквартирных домах, где живут более 23 тыс. человек. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале.

Издание VL.ru пишет, что во дворе дома на улице Новоивановской прорвало трубу во время гидроиспытаний. Место прорыва находится прямо под припаркованными машинами, в результате затопило пожарную часть, машины и киоск. По данным издания, авария произошла на сетях Дальневосточной генерирующей компании. Там сказали, что на месте работают три рабочие бригады энергопредприятия и пять единиц техники.

Из-за аварии в местах, где проложена теплосеть, просел грунт, из-за чего повреждения получили припаркованные автомобили, рассказали в прокуратуре. На место выехали сотрудники ведомства.