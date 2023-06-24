Два человека погибли в результате стрельбы в испанском городе Алелья

В Испании два человека погибли в результате стрельбы

В результате стрельбы в испанском городе Алелья, входящем в провинцию Барселона, погибли два человека. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Полиция Каталонии разыскивает подозреваемых, они скрылись с места преступления. Ведется расследование.

18 июня стрельба произошла в городе Уиллоубрук рядом с Чикаго. В результате стрельбы погиб один человек, по меньшей мере 29 человек получили ранение.

Стрельба произошла на массовом мероприятии в честь Дня освобождения рабов (Juneteenth, ежегодно отмечается в США 19 июня). Мотивы тех, кто открыл стрельбу, неизвестны.