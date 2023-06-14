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В Японии два человека погибли при стрельбе на военном полигоне

NHK: число жертв после стрельбы на военном полигоне в Японии выросло до двух

В результате стрельбы на военном полигоне на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу в центральной части страны погибли два человека, сообщает NHK.

Полиция префектуры заявила, что арестовала 18-летнего курсанта Сил самообороны по подозрению в покушении на убийство.

В Силах самообороны Японии заявили, что инцидент произошел во время учений с боевой стрельбой. Стрелка задержали на месте после того, как он открыл огонь по трем бойцам. Представители местного пожарного управления сообщили, что мужчина в возрасте 50 лет и двое мужчин в возрасте 20 лет были доставлены в больницы.

Телеканал Yahoo Japan сообщает, что после стрельбы скончались военнослужащие в возрасте 25 и 52 лет.

Кандидаты в сухопутные Силы самообороны Японии проходят базовый инструктаж и обучение в течение трех месяцев. Подать заявку на вступление могут люди в возрасте от 18 до 33 лет. Тесты для кандидатов включают письменные, устные и физические экзамены, отмечает NHK.

Теги
Япония полигон стрельба военные стрельба на полигоне
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