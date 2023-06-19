СК завел уголовное дело после опрокидывания батута с ребенком в парке Краснодарского края

CК завел уголовное дело после опрокидывания батута с ребенком на Кубани

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в «Андреевском парке» Краснодарского края опрокинулся батут с ребенком, и тот получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело завели по ч.1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет).

В ведомстве сообщили, что 18 июня мальчик вместе со своей матерью посетил игровую зону на базе отдыха. Когда мальчик прыгал на батуте, он опрокинулся, и ребенку потребовалась срочная госпитализация. Сейчас его жизни ничто не угрожает, уточнили в СК.

Прокуратура Динского района начала проверку по этому поводу. Отмечается, что батут опрокинулся из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации сервиса «Яндекс.Карты» турбаза «Андреевский парк» находился на улице 70 лет Октября станицы Динской в 15 км от Краснодара.