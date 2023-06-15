В Новосибирске десятилетний ребенок погиб в бассейне сауны

Фото: СУ СК РФ по Новосибирский области

Десятилетний ребенок погиб в бассейне сауны, расположенной в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает следственное управление СК по региону.

По данным следователей, происшествие произошло вечером 14 июня, когда компания взрослых с детьми отдыхала в сауне. В какой-то момент ребенок, купавшийся в бассейне, был обнаружен без признаков жизни.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, осматривают место происшествия, опрашивают участников мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза.

Прокуратура Новосибирской области также начала проверку, передает NGS. На место выехал и.о. заместителя прокурора района Дмитрий Константинов. Прокуроры оценят безопасность оказываемых услуг, а также исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка.

Накануне, 14 июня, в Круглом пруду Петергофа под Санкт-Петербургом утонули две девочки. Им было 12 и 14 лет, они были гражданками Таджикистана. У их родителей идут обыски, возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).