Эксперт назвала смерть пассажиров «Титана» быстрой и безболезненной

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Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно. Об этом заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, передает CNN.

Корпус батискафа, который 18 июня отправился к находящимся на глубине около 3800 м в Атлантическом океане обломкам «Титаника», не выдержал давления и был сжат толщей воды. По словам Марти, разрушение батискафа на этой глубине произошло «невероятно быстро» — за долю миллисекунды.

«Человеческому мозгу требуется примерно на 0,25 секунды больше, чтобы осознать, что происходит. <...> Они умерли, не успев осознать, что вот-вот погибнут», — объяснила специалист.

Эксперты, опрошенные телеканалом, усомнились, что тела погибших удастся найти.

«Титан» пропал с радаров спустя менее чем два часа с момента погружения. На его борту находились управлявший батискафом директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, 77-летний исследователь «Титаника» из Франции Поль-Анри Наржоле.

22 июня компания-оператор судна Ocean Gate сообщила, что члены экипажа и пассажиры батискафа, вероятно, погибли. Береговая охрана США подтвердила, что найденные ранее в воде обломки являются частями корпуса «Титана».