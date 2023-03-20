В Симферополе неизвестные попытались подорвать газопровод

В Симферополе в ночь на 20 марта неизвестные попытались подорвать газопровод

Вид на одну из улиц Симферополя (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В Симферополе в ночь на 20 марта неизвестные попытались подорвать газопровод, причастные устанавливаются. Об этом со ссылкой на источники пишут «РИА Новости» и Mash.

«Произошла попытка повреждения газопровода (в Симферополе), устанавливаются лица, причастные к данному происшествию», — сообщил источник «РИА Новости». По его словам, инцидент произошел в воскресенье в 21:30 (мск).

Mash пишет, что в результате подрыва небольшие повреждения получила труба — на месте осталась 70-сантиметровая воронка. «Предварительно, у трубопровода заложили взрывчатку мощностью 200 граммов тротила. Никто не пострадал, газоснабжение не прекращалось», — говорится в сообщении телеграм-канала.

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