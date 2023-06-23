Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
В ЕК назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Политика, 03:22
Лула да Силва призвал развитые страны «заплатить по историческим долгам» Политика, 03:09
WSJ узнала, что ВМС США слышали звук разрушения «Титана» после погружения Общество, 02:28
США заключили соглашение о ремонте военных кораблей в Индии Политика, 02:15
Моди призвал «остановить кровопролитие» на Украине Политика, 01:56
В Курске второй раз за сутки сработала система ПВО Политика, 01:48
Пушилин заявил, что командиру батальона «Сомали» дали звание Героя России Политика, 01:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Пентагон счел полезной передачу кассетных боеприпасов Киеву Политика, 00:54
Байден перепутал должность Моди Политика, 00:50
Кэмерон заявил, что поражен сходством крушений «Титаника» и батискафа Общество, 00:19
Над Курском сбили беспилотник Политика, 00:05
Самый кассовый в MMA. Цукерберг фразой Хабиба согласился на бой с Маском Спорт, 00:00
Социологи назвали самую дружелюбную к релокантам страну бывшего СССР Общество, 00:00
Политика ,  
0 

Лула да Силва призвал развитые страны «заплатить по историческим долгам»

Лула да Силва: развитые страны должны оплатить исторический долг перед Землей

Промышленно развитые государства должны «оплатить исторический долг» перед Землей и возместить ущерб, нанесенный планете в результате промышленной революции. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на музыкальном фестивале Power Our Planet в Париже.

«Не африканские народы загрязняли мир, не латиноамериканцы загрязняли мир. Правда в том, что на протяжении последних 200 лет планету загрязняли те, кто осуществил промышленную революцию. И потому они должны оплатить свой исторический долг перед планетой Земля», — заявил президент Бразилии.

Вступая в должность президента Бразилии в третий раз в январе 2023 года, Лула да Силва обвинил своего предшественника Жаира Болсонару в разрушении окружающей среды и оставлении страны без ресурсов. «Наша цель — добиться нулевых выбросов парниковых газов и нулевой вырубки лесов в бассейне Амазонки», — говорил он, обещая начать экологический переход.

Промышленной революцией называют массовое изменение производства — первая такая революция была переходом от ручного труда на мануфактурах к машинному производству на фабриках. Она произошла в Англии, Франции и других ведущих странах мира того времени в XVIII—XIX веках. Вторая революция произошла в конце XIX — начале XX века, ее кульминацией принято считать внедрение поточных линий производства и применение электричества. Третьей промышленной революцией считают появление цифровых технологий в конце XX века.

Четвертая революция происходила в начале XXI века, она предполагает масштабное внедрение информационных технологий в производство и массовое применение автоматизации и искусственного интеллекта, ее признаки — роботизация, интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальности, а также нейротехнологии.

В 2009 году по итогам климатической конференции в Копенгагене развитые страны взяли на себя обязательство выделять по $100 млрд ежегодно с 2020 года на борьбу с изменением климата для развивающихся государств. Это же обязательство было подтверждено в Парижском соглашении по климату 2015 года. Лула да Силва неоднократно подчеркивал, что это обещание не было выполнено. 

Теги
Бразилия Лула да Силва Долги Экология компенсация ущерба
Материалы по теме
Экологические организации попросили Путина отменить иноагентство WWF
Политика
Россияне назвали самые острые экологические проблемы
Общество
Российские экологи предложили провести альтернативную «Часу Земли» акцию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter