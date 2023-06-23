Лула да Силва призвал развитые страны «заплатить по историческим долгам»

Промышленно развитые государства должны «оплатить исторический долг» перед Землей и возместить ущерб, нанесенный планете в результате промышленной революции. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на музыкальном фестивале Power Our Planet в Париже.

«Не африканские народы загрязняли мир, не латиноамериканцы загрязняли мир. Правда в том, что на протяжении последних 200 лет планету загрязняли те, кто осуществил промышленную революцию. И потому они должны оплатить свой исторический долг перед планетой Земля», — заявил президент Бразилии.

Вступая в должность президента Бразилии в третий раз в январе 2023 года, Лула да Силва обвинил своего предшественника Жаира Болсонару в разрушении окружающей среды и оставлении страны без ресурсов. «Наша цель — добиться нулевых выбросов парниковых газов и нулевой вырубки лесов в бассейне Амазонки», — говорил он, обещая начать экологический переход.

Промышленной революцией называют массовое изменение производства — первая такая революция была переходом от ручного труда на мануфактурах к машинному производству на фабриках. Она произошла в Англии, Франции и других ведущих странах мира того времени в XVIII—XIX веках. Вторая революция произошла в конце XIX — начале XX века, ее кульминацией принято считать внедрение поточных линий производства и применение электричества. Третьей промышленной революцией считают появление цифровых технологий в конце XX века. Четвертая революция происходила в начале XXI века, она предполагает масштабное внедрение информационных технологий в производство и массовое применение автоматизации и искусственного интеллекта, ее признаки — роботизация, интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальности, а также нейротехнологии.

В 2009 году по итогам климатической конференции в Копенгагене развитые страны взяли на себя обязательство выделять по $100 млрд ежегодно с 2020 года на борьбу с изменением климата для развивающихся государств. Это же обязательство было подтверждено в Парижском соглашении по климату 2015 года. Лула да Силва неоднократно подчеркивал, что это обещание не было выполнено.