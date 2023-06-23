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Пушилин заявил, что командиру батальона «Сомали» дали звание Героя России

Глава ДНР Пушилин: командиру батальона «Сомали» Курилкину присвоено звание Героя России

Командиру батальона «Сомали» Герою ДНР Тимуру Курилкину присвоили звание Героя России, сообщил в телеграм-канале врио главы республики Денис Пушилин.

«В Донецкой Народной Республике — новый Герой России! Этим высоким званием награжден командир <...> батальона «Сомали» Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной Бойкот)», — написал он.

Указ о награждении командира, по словам Пушилина, подписал президент России Владимир Путин. На официальном портале правовой информации документ не публиковался.

Звание Героя России присваивается президентом за заслуги перед государством или народом, связанные с совершением подвига. Тем, кого удостоили звания, вручаются грамота и знак отличия — медаль «Золотая Звезда».

Курилкин — подполковник и командир отдельного мотострелкового батальона «Сомали» 1-го армейского корпуса. Имеет звание Героя Донецкой Народной Республики, также награжден орденом Мужества.

Батальон под командованием Курилкина принимает участие в боевых действиях на Украине с начала спецоперации. Бойцы батальона участвовали в боях за Мариуполь, Пески, Николаевку, Новогнатовку, Свободное, Дмитровку, Донское, Першотравневое, Касьяновку, Ключевое, Македоновку, Каменское и другие населенные пункты.

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Батальон «Сомали» был создан в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе. Первым его командиром был Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Он был убит в феврале 2017 года в Макеевке.

Теги
Денис Пушилин ДНР Герой России награждение
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