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Глава ДНР Пушилин рассказал о «дозачистке» позиций в Песках

Фото: pushilindenis / Telegram
Фото: pushilindenis / Telegram

Военные проводят «дозачистку» поселка Пески, расположенного к северо-западу от Донецка, от украинских сил. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках», — написал Пушилин.

Силы ДНР установили контроль над поселком Пески
Политика
Фото:Alessandro Guerra / EPA / ТАСС

Глава ДНР отметил, что поселок «брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю».

5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка ДНР Илья Емельянов сообщил, что поселок Пески находится под контролем сил Донецкой народной республики.

3 августа власти ДНР сообщили, что им удалось выбить с южных окраин города Марьинка силы ВСУ. Тогда же стало известно, что силы ДНР установили контроль над половиной поселка Пески.

Теги
ДНР Денис Пушилин Военная операция на Украине
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