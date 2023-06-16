Путин наградил Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин наградил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу Терешкову наградили за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос.
Таким образом, Валентина Терешкова стала первым кавалером новой государственной награды.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково в Ярославской области. В 1969 году она окончила Военно‑инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, получив специальность «летчик-космонавт-инженер». Свой первый космический полет совершила 16 июня 1963 года как командир космического корабля «Восток-6». Полет продлился два дня 22 часа 50 минут.
В декабре 2011 года ее избрали депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». В 2012 году утверждена заместителем главы комитета Госдумы по международным делам. В марте 2020 года, во время обсуждения поправок к Конституции в Госдуме, Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки Путина. Идея была поддержана.
Путин утвердил орден Гагарина 27 мая. Согласно указу его вручают космонавтам, ученым и инженерам, работающим в области ракетостроения, за:
- успешное выполнение пилотируемого космического полета;
- выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета;
- выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности;
- выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники;
- большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
Орден представляет собой синюю пятиконечную звезду с изображением космонавта Юрия Гагарина и летящей ракеты, похожей на ракету-носитель «Восток».