Путин наградил Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу Терешкову наградили за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос.

Таким образом, Валентина Терешкова стала первым кавалером новой государственной награды.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково в Ярославской области. В 1969 году она окончила Военно‑инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, получив специальность «летчик-космонавт-инженер». Свой первый космический полет совершила 16 июня 1963 года как командир космического корабля «Восток-6». Полет продлился два дня 22 часа 50 минут.

В декабре 2011 года ее избрали депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». В 2012 году утверждена заместителем главы комитета Госдумы по международным делам. В марте 2020 года, во время обсуждения поправок к Конституции в Госдуме, Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки Путина. Идея была поддержана.