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Румыния отзовет посла из Кении после сравнения африканцев с обезьянами

Румыния отзовет посла из Кении после сравнения африканских дипломатов с обезьянами
Румыния отзовет своего посла из Кении после того, как на заседании в здании ООН в Найроби он сравнил обезьян за окном с группой африканских дипломатов. МИД Кении после этого выразил протест. Румыния извинилась за расизм дипломата
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Румыния отзовет своего посла Драгоша Виорела Тигау из Кении после того, как дипломат сравнил обезьян с африканскими дипломатами. Об этом со ссылкой на заявление румынского МИДа сообщают CNN и Би-би-си.

Как отмечает Би-би-си, во время заседания в здании ООН в столице Кении Найроби 26 апреля Тигау, когда увидел обезьян за окном, якобы сказал: «африканская группа присоединилась к нам».

После инцидента представитель министерства иностранных дел Кении Камау Мачариа заявил в Twitter, что был «потрясен и возмущен» этим инцидентом. Также, по его словам, были предприняты попытки скрыть поведение румынского посла.

МИД Румынии отправил письмо с официальными извинениями кенийским властям и объявил, что начал процедуру отзыва своего посла. «Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера совершенно неприемлемы», — говорится в заявлении министерства.

Посол Румынии также принес свои извинения после инцидента, в том числе в письменной форме, заявили в МИД.

Это не первый случай, когда румынские дипломаты попадают в расистские скандалы. Так, в 2014 году посол Румынии в Армении Сорин Василе был отозван после антисемитских шуток о «еврейских боссах» и однополых отношениях. Василе после этого публично извинился за свои высказывания.

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