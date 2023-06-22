В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать
Бык насмерть забодал 15-летнего подростка и его мать в одной из деревень в Некоузском районе Ярославской области. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, погибший мальчик повел быка и коров на выпас и не вернулся. Мать пошла его искать и тоже не вернулась. В итоге тела нашел брат и сын погибших.
«У следователей нет сомнений в том, что это сделал именно бык. На это указывает то, что животное вело себя агрессивно, а на его рогах была обнаружена кровь», — подчеркнули в ведомстве.
Быка после случившегося умертвили. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства нападения.
15 июня похожий случай произошел в Курской области: трехлетний бык отвязался от стойла, забодал женщину насмерть и ранил ее мужа.