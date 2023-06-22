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В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать

В Ярославской области бык насмерть забодал 15-летнего подростка и его мать
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Бык насмерть забодал 15-летнего подростка и его мать в одной из деревень в Некоузском районе Ярославской области. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, погибший мальчик повел быка и коров на выпас и не вернулся. Мать пошла его искать и тоже не вернулась. В итоге тела нашел брат и сын погибших.

«У следователей нет сомнений в том, что это сделал именно бык. На это указывает то, что животное вело себя агрессивно, а на его рогах была обнаружена кровь», — подчеркнули в ведомстве.

Быка после случившегося умертвили. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства нападения.

15 июня похожий случай произошел в Курской области: трехлетний бык отвязался от стойла, забодал женщину насмерть и ранил ее мужа.

Теги
бык Ярославская область
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